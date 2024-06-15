Edirne Valisi: Kurban Bayramı'nda yoğun tedbirler alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi: Kurban Bayramı'nda yoğun tedbirler alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun tedbirler alındığını açıkladı. Trafik denetimlerine önem verileceğini belirten Vali Sezer, radar hız denetimleri, dron denetimleri, emniyet kemeri denetimleri, motosiklet denetimleri ve şehirlerarası otobüs denetimlerinin yapılacağını söyledi. Ayrıca sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin görev yapacağını belirten Sezer, tüm vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

15.06.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun tedbirler alındığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın güven ve huzur içinde geçmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bayram öncesi toplantılar yapıldığını ve önlemlerin konuşulduğunu belirten Sezer, özellikle trafik denetimlerine önem verileceğini vurguladı.

Sivil ve resmi ekiplerin denetimlerinin artarak süreceğini anlatan Sezer, "Bu manada radar hız denetimleri, dron denetimleri, emniyet kemeri denetimleri, motosiklet denetimleri ve şehirlerarası otobüs denetimleri olacak. Bu çerçevede emniyet ve jandarmamız 202 araç, 169 trafik personeli ve 49 trafik timi olacak şekilde görev yapacak. Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz de görev başında olacak. 1732 sağlık personeli ilimizde görev yapacak. 138 itfaiye personelimiz, orman personeli ve AFAD ile beraber olası yangınlara karşı teyakkuz halinde olacaklar." dedi.

Sezer, bayramın huzur içinde geçmesi için tüm vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Edirne'de sorunsuz bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Sezer, şunları kaydetti:

"Geçen Ramazan Bayramında Edirne'de ölümlü kaza meydana gelmemişti. İnşallah bu dönemde de ağız tadıyla, kazaların olmadığı bir bayramı geçiririz. Edirne açısından trafkite dikkat edeceğimiz bir diğer yer deniz kenarları. Orada da Keşan ve Enez'de yoğunluğumuz giderek artıyor. Orada da işletmelerimiz tatil sezonuna hazırlanıyorlar. Karayolları ekiplerimiz kör noktalar ve trafik işareti konması gereken alanlarda çalışmaları yaptılar. Herkes üzerine düşen düzenlemeleri yapıyor."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yunus Sezer, Motosiklet, Jandarma, İtfaiye, trafik, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi: Kurban Bayramı'nda yoğun tedbirler alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi: Kurban Bayramı'nda yoğun tedbirler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement