Edirne Valisi Saros Körfezi\'nde düzenleme çalışmaları yapılacağını açıkladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ndeki limanlarda ve sahil şeridinde düzenleme çalışması yapılacağını söyledi.
Vali Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili "Saros Körfezi Master Planı" hazırlandığını ifade etti.
Saros'un önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Sezer, "Özellikle sahil şeridindeki dağınıklığı bu yıl gidermiş olacağız. Saros Körfezi ile ilgili bir kurul oluşturduk ve yönetmelik çalışması yaptık. Alanlar gezildi, sorumlular belirlendi. Hangi alanda nasıl bir işletme olacağı ve vatandaşa nasıl hizmetler sunacağıyla ilgili bütün alanlarda adım adım planlaması yapıldı. Dağınıklık ve çevre kirliliğiyle karşı karşıya kalınmaması için düzenlemeye gidiyoruz." dedi.
Sezer, körfezdeki limanlardan en iyi şekilde yararlanılması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Limanlarda eksiklerin kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:
"Yayla Limanı'nda zamanında yapılan mendirek ve liman çalışması nedeniyle bölgenin sol tarafında kumsal alan çoğalırken sağ tarafında yerleşim alanında dalgaların vurmasıyla beraber binalar risk altına girmiş durumda. Orada bir proje çalışması yapıldı. Bölgede 7 dalgakıranın yapımına başlanacak. Limanların aktif kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Özellikle İbrice Limanı dalış turizmi için önemli. Burada yeni tesislerin yapımıyla ilgili çalışmalar başlatacağız. Enez Limanı ile ilgili de çalışmalar yapılıyor."
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