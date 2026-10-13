Edirne Valisi Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğretmenleri dinledi

Edirne Valisi Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğretmenleri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Edirne Valisi Yunus Sezer, okul ziyaretleri kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesine giderek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sezer, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dilerken öğretmenlerin taleplerini dinledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, okul ziyaretleri kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Sezer, sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi, öğretmenlerin de taleplerini dinledi.
Kaynak: AA
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