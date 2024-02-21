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Edirne Valisi Yunus Sezer, ceviz üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesindeki Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi üretim tesisindeki Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından tesisi gezdi.

Tesisin sahibi Ahmet Emin Yazıcıoğlu 3 bin dönümlük üretim alanıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyarette, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKYAKA Edirne Koordinatörü Bahar Manav Toprak yer aldı.