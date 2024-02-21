Edirne Valisi Yunus Sezer, ceviz üretim tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, ceviz üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, ceviz üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesindeki Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisin sahibi Ahmet Emin Yazıcıoğlu tarafından 3 bin dönümlük üretim alanıyla ilgili bilgi verildi. İncelemeye, diğer yetkililer ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) yöneticileri de katıldı.

21.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Edirne Valisi Yunus Sezer, ceviz üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesindeki Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi üretim tesisindeki Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından tesisi gezdi.

Tesisin sahibi Ahmet Emin Yazıcıoğlu 3 bin dönümlük üretim alanıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyarette, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKYAKA Edirne Koordinatörü Bahar Manav Toprak yer aldı.

Kaynak: AA

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