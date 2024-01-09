 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, İdareciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İdareciler Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, mesajında idarecilerin devlet ile millet arasındaki güven ve sevgi bağlarını güçlü ve diri tutmak için çalıştığını belirtti. Ayrıca, merhum Vali Fahri Yücel ve diğer idarecileri rahmetle anarak İdareciler Günü'nü kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İdareciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 16:47,
Abone Ol

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini şiar edinerek daha hızlı ve etkin bir yönetim anlayışı ile hizmet etmek, devletin şefkatli elini, merhametini ve koruyuculuğunu vatandaşlara ulaştırmak için gayret sarf eden idarecilerin devlet ile millet arasındaki güven ve sevgi bağlarını güçlü ve diri tutmak için çalıştığını belirtti.

İdarecilerin devlet ile millet arasındaki ilişkinin sağlıklı işleyişinde ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Mensubu olmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum mülki idare amirliği mesleğini eminim ki tüm meslektaşlarım da aynı gurur, hassasiyet ve özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle yıllarca Edirne'mize fedakarca hizmet veren ve görevi başında vefat eden merhum Vali Fahri Yücel'i, ebediyete intikal eden tüm idarecilerimizi rahmetle anıyor 10 Ocak İdareciler Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne Valiliği, Kamu, Kutlamalar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, İdareciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, İdareciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement