Edirne Valisi Yunus Sezer Muhtarlarla Bayramlaştı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlarla bayramlaştı.

Vali Sezer, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende muhtarların bayramını tebrik etti.

Kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Sezer, "5 yıllık göreve talip olup seçilen muhtarlar milletin teveccühüne layık oldu. Zaman hızla ilerliyor. Çok güzel hizmetleri hep birlikte kentimizle buluşturacağız. Sizlerin huzurunda tüm hemşehrilerin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Sezer, sosyal tesiste çalışan belediye personelinin de bayramını kutladı.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve meclis üyeleri katıldı.