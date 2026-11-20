Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de etkili olan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerine sığındı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sağanak etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.