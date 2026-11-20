Edirne ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu, polis sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanakta vatandaşlar şemsiye ve yağmurlukla korunmaya çalıştı; bazıları iş yeri ve otobüs duraklarına sığındı. Edirne'de 23, Kırklareli'nde 18 derece ölçülürken Edirne'de yağışın gece boyunca sürmesi bekleniyor; polis sürücüleri uyardı.
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de etkili olan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerine sığındı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde de sağanak etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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