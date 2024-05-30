Edirne ve Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne ve Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne ve Kırklareli\'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 yabancı uyruklu yakalandı. Edirne'de 13, Kırklareli'nde ise 8 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

30.05.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.

Otomobildeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Göçmen, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement