Edirne ve Kırklareli'nde 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli\'nde 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 28 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Edirne'de 20 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen, Kırklareli'de ise 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.

19.05.2024 12:09
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 28 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne'de yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları denetimlerde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'nde 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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