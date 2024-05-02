Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli\'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde 6 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kırklareli'nde ise polis ekipleri Karakoç köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

02.05.2024 13:41
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki devriye sırasında 6 Irak uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de polis ekipleri Karakoç köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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