Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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