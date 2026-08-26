Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları

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Edirne'de 9, Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı, işlemleri için idareye gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri kent genelinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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