Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
