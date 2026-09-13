Edirne ve Kırklareli'nde sağanak sıcaklığı 17 dereceye düşürdü
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak, dün 33 derece ölçülen hava sıcaklığının bugün 17 dereceye düşmesine yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yeri ve bina girişlerinde korunmaya çalıştı.
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.
Edirne'de etkili olan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Kentte dün 33 derece ölçülen hava sıcaklığı, sağanağın da etkisiyle bugün 17 dereceye kadar düştü.
Edirne'de hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yağış ile hava sıcaklığı düştü.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerinde havanın düzelmesini bekledi.
Kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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