Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Edirne ve Kırklareli\'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Edirne ve Kırklareli illerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurun durmasını beklerken, ekipler trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentlerde sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

12.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabah yağmur şeklinde başlayan yağış sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, zaman zaman şiddetlenen yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yağmur suyu kanalları ile rögar kapaklarını açarak suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor - Son Dakika

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