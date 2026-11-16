Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 20 düzensiz göçmen işlem sonrası gönderildi

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 20 düzensiz göçmen işlem sonrası gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 13 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 7 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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