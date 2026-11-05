Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 25 düzensiz göçmen kurumlara teslim edildi

Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 25 düzensiz göçmen kurumlara teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 16 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 9 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 9 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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