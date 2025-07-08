Edirne ve Lörrach Arasında İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Edirne ve Lörrach Arasında İşbirliği Toplantısı

Edirne ve Lörrach Arasında İşbirliği Toplantısı
08.07.2025 11:57
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Lörrach heyeti, Trakya Üniversitesi'ni ziyaret ederek işbirliği projelerini değerlendirdi.

Edirne'nin kardeş şehri Almanya'nın Lörrach kentinden gelen heyet, temasları çerçevesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, mevcut ikili ilişkilerin sürdürülmesi temennisinde bulunuldu, ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına ortak proje ve faaliyetler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarete; Lörrach Belediye Başkanı Jörg Lutz ve eşi Judith Lutz, Lörrach Üniversitesinin önceki dönem rektörü ve Fahri Edirne Hemşehrisi Prof. Dr. Manfred Raupp, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wendy Fehlner, Belediye Meclis Üyesi Christiane Cyperrek, Kültür ve Turizm Departmanından Sonja Raupp, Uluslararası Lörrach Derneği Edirne Temsilcisi Galip Çalışkan ile Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu da katıldı.

Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından konuk heyet, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezine geçti. Burada gerçekleştirilen iş birliği toplantısında, iki üniversite arasında düzenlenecek ortak etkinlikler, Erasmus öğrenci hareketliliği, birimler arası iş birlikleri ve sağlık alanında üniversiteler arası tecrübe paylaşımı gibi başlıklar ele alındı.

İpsala ilçesine düğün salonu yapılıyor

İpsala ilçesinde yazlık düğün salonunun temeli atıldı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, vatandaşların özel günlerinde modern ve ferah bir ortamda bir araya gelmelerini sağlayacak düğün salonunun yapımına başladıklarını belirtti.

Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kerman, "Belediye olarak ilçemizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyor, mahallelerimize kalıcı değerler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yazlık düğün salonumuzun Köprü Mahallemize ve tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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