 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne ve Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser siste kayboluyor. Trafik ekipleri önlem alarak sürücüleri uyarıyor. Tekirdağ'da da sabah artan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Polis ekipleri önlem alarak olumsuzluk yaşanmamasını sağlıyor. Sis öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Edirne ve Tekirdağ\'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
31.12.2023 - 09:55,
Abone Ol

Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sabah artan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Edirne, Olaylar, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement