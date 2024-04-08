Edirnekapı Şehitliği ve Eyüpsultan Camisi\'nde Polis Haftası programı düzenlendi

Edirnekapı Şehitliği ve Eyüpsultan Camisi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Edirnekapı Şehitliği'ndeki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve emniyet mensupları şehit aileleriyle görüşerek acılarını paylaştı.
Aktaş, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.
Ardından Eyüpsultan'da kurban kesimi de yapılarak, ikindi namazında Eyüpsultan Camisi'ne geçildi.
İkindi namazının ardından mevlit okundu.
Öte yandan, bu akşam şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla iftar programı düzenlenecek.
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