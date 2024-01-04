Edirneli ciğerciler, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Edirneli ciğerciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ciğerciler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını seçen Dinar, spor kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Dinar, AA muhabirlerinin yine birbirinden etkileyici fotoğraflar çektiğini söyledi.

Ciğer ustalarından Barış Zihir ve Uğurcan İmrak da 5 kategoriden beğendikleri fotoğrafları oyladı.