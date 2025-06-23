Edirneli Sporcular Ju Jitsu\'da Başarı Gösterdi

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'na katılan Edirneli sporcular Edirne Vali Yardımcısı ve Vakıf Başkan Vekili Turgut Subaşı'nı makamında ziyaret etti.
Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Çorum'da düzenlenen Çocuklar, Yetişkinler, Büyükler ve Masterler Ju Jitsu Şampiyonası'na katılan sporcular Subaşı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Vali Yardımcısı Subaşı da sporcuları tebrik ederek, vakıf olarak her zaman genç sporculara destek olacaklarını belirtti.
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