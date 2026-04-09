Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "İki Yıllık Süreçte Hemşehrilerimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalıştık"

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İki yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirliği temel ilke olarak benimsedik" dedi.

Ertaş, iki yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ilçede görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

Program, iki yıllık faaliyetleri kapsayan sunum videosunun izlenmesiyle başladı. Ertaş, temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalara kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

Belediye meclis üyelerinin çalışmalarına değinen Ertaş, hem mesleki alanlarda hem de görev aldıkları komisyonlar kapsamında önemli katkılar sunduklarını ifade etti. Ertaş, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden bu yana geride bıraktığımız iki yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde çalışmalarımızı yürütürken; tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde olmaya, başta muhtarlarımız ve esnaflarımız olmak üzere toplumun her kesimiyle sürekli diyalog halinde bulunmaya büyük önem verdik. İki yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirliği temel ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda; neler yaptığımızı, hangi projeleri hayata geçirdiğimizi, hangi konularda eksik kaldığımızı ve önümüzdeki süreçte neleri planladığımızı sizlerle açık bir şekilde paylaşıyoruz."

Toplantıda gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Ertaş, mecliste gündeme getirilen doğrudan temin ve alımlarla ilgili eleştirilere açıklık getirdi. Edremit Belediyesi'nin Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlendiğini belirten Ertaş, özellikle 2024 ve 2025 yıllarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığını, aksine çalışmaların denetçiler tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

Kentsel projelere de değinen Ertaş, ilçe merkezinde bir bölümü yıkılan ve "İstanbul Oteli" olarak bilinen alanla ilgili kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, taşınmazın bu süreçte sahipleri tarafından satılmış olmasına rağmen yasal çerçevede işlemlerin devam edeceğini söyledi.

Ertaş ayrıca, ilçe merkezinin önemli noktalarından Hürriyet Caddesi'nin, kent dokusuna uygun şekilde "prestij caddesi" olarak yeniden düzenlenmesi için proje hazırlandığını da açıkladı.