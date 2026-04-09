Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "İki Yıllık Süreçte Hemşehrilerimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalıştık"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "İki Yıllık Süreçte Hemşehrilerimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalıştık"

09.04.2026 16:32  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, düzenlediği basın toplantısında iki yıl içinde gerçekleştirilen projeleri ve belediyenin şeffaflık ilkesine verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, kentsel projeler ve denetim süreçlerine dair bilgiler paylaştı.

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İki yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirliği temel ilke olarak benimsedik" dedi.

Ertaş, iki yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ilçede görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

Program, iki yıllık faaliyetleri kapsayan sunum videosunun izlenmesiyle başladı. Ertaş, temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalara kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

Belediye meclis üyelerinin çalışmalarına değinen Ertaş, hem mesleki alanlarda hem de görev aldıkları komisyonlar kapsamında önemli katkılar sunduklarını ifade etti. Ertaş, şunları kaydetti:

"Şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirliği temel ilke olarak benimsedik"

"Göreve başladığımız günden bu yana geride bıraktığımız iki yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde çalışmalarımızı yürütürken; tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde olmaya, başta muhtarlarımız ve esnaflarımız olmak üzere toplumun her kesimiyle sürekli diyalog halinde bulunmaya büyük önem verdik. İki yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirliği temel ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda; neler yaptığımızı, hangi projeleri hayata geçirdiğimizi, hangi konularda eksik kaldığımızı ve önümüzdeki süreçte neleri planladığımızı sizlerle açık bir şekilde paylaşıyoruz."

Toplantıda gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Ertaş, mecliste gündeme getirilen doğrudan temin ve alımlarla ilgili eleştirilere açıklık getirdi. Edremit Belediyesi'nin Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından denetlendiğini belirten Ertaş, özellikle 2024 ve 2025 yıllarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığını, aksine çalışmaların denetçiler tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

Kentsel projelere de değinen Ertaş, ilçe merkezinde bir bölümü yıkılan ve "İstanbul Oteli" olarak bilinen alanla ilgili kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, taşınmazın bu süreçte sahipleri tarafından satılmış olmasına rağmen yasal çerçevede işlemlerin devam edeceğini söyledi.

Ertaş ayrıca, ilçe merkezinin önemli noktalarından Hürriyet Caddesi'nin, kent dokusuna uygun şekilde "prestij caddesi" olarak yeniden düzenlenmesi için proje hazırlandığını da açıkladı.

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş: 'İki Yıllık Süreçte Hemşehrilerimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalıştık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:51:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "İki Yıllık Süreçte Hemşehrilerimize Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalıştık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.