Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 19 Belediye Meclis Üyesi CHP\'den istifa etti

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile CHP'li 19 belediye meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa kararının, ortak değerlendirme sonucunda alındığı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve CHP'li 19 belediye meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Başkan Ertaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın ülkenin mevcut koşulları, demokrasinin geleceği ve kamuya karşı duyulan sorumluluk çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Başkan Mehmet Ertaş, açıklamasında uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yaptığını belirterek, birlikte çalıştığı partililere teşekkür etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasette bazı kararlar vardır ki, kolay alınmaz. Bugün de bizim için böyle bir gündür. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında uzun yıllar büyük bir onurla görev yaptım, birlikte mücadele ettim, dostluklar biriktirdim. Bu süreçte aynı hedefe yürüdüğümüz, omuz omuza çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum.

Ancak geldiğimiz noktada, ülkemizin içinde bulunduğu şartları, demokrasimizin geleceğini ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğu göz önünde bulundurarak, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yol yürümeye karar verdik. 19 CHP'li belediye meclis üyesi arkadaşımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."