Edremit Belediyesi, Kaymakam Odabaş'a veda gecesi düzenledi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Kaymakam Odabaş'a veda gecesi düzenledi

Edremit Belediyesi, Kaymakam Odabaş\'a veda gecesi düzenledi
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Edremit'te beş yıl görev yapan ve Gaziantep'in Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Odabaş için Edremit Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi.

(BALIKESİR) - Edremit'te beş yıl görev yapan ve Gaziantep'in Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Odabaş için Edremit Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi.

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Güre Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Odabaş'ın yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, kurum müdürleri, iş insanları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Kaymakam Odabaş'a ilçeye sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni görev yerinde başarı dilendi.

Belediye Başkanı Ertaş, Kaymakam Odabaş'ın görev süresi boyunca kamu kurumları arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Ertaş, Odabaş'ın özellikle Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi projesine verdiği destekle ilçenin geleceğine yönelik önemli bir yatırımın hayata geçirilmesinde büyük emek harcadığını belirtti.

"BAŞARILI BİR GÖREV HAYATI DİLİYORUM"

Ertaş, şöyle devam etti:

"Sayın Kaymakamımız görev yaptığı süre boyunca devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza hissettiren, çözüm odaklı yaklaşımıyla her zaman halkımızın yanında olan bir yönetici oldu. Bizler de Edremit Belediyesi olarak kendisiyle her zaman karşılıklı saygı, uyum ve ortak akıl içerisinde çalışma fırsatı bulduk. Çünkü hepimizin ortak amacı Edremit'e ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaktı. İlçemize kattığı değerler ve hizmetleri her zaman güzel hatıralarla anılacaktır. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyor, kendisine ve kıymetli ailesine sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir görev hayatı diliyorum."

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ ile Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de söz alarak, Kaymakam Ahmet Odabaş'ın görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Odabaş ise Edremit'te görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm kurumlara, belediye yönetimine, muhtarlara ve Edremitlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ertaş tarafından Odabaş'a Edremit'e yaptığı hizmetlerin anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi, Kaymakam Odabaş'a veda gecesi düzenledi - Son Dakika

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