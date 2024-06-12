Edremit Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerinden ulaşım ve güvenliğe kadar tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Mehmet Ertaş, belediyenin tüm birimlerinin bayram boyunca vatandaşın hizmetinde olacağını belirtti.

Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Yüksekokul yanı, Akçay Dallas mevkii, Altınoluk Ahmet Taner Kışlalı Stadı, Zeytinli eski okul bahçesindeki hayvan satış yerlerini vatandaşın hizmetine sundu. İlçe genelinde mezbahaların dışında farklı mahallelerde toplam 15 kurban kesim noktasını da aktif hale getirildi.

Kurban kesiminde sağlık önlemleri

Başkan Ertaş, kurban kesim alanlarının sağlık ve hijyen standartlarına uygun olarak düzenlendiğini, veteriner hizmetlerinin bayram boyunca aktif olacağını ve kesim sırasında dikkat edilmesi gereken sağlık önlemleri konusunda vatandaşların bilgilendirildiğini belirtti.

Bu yıl bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, Edremit Belediyesi ekstra önlemler aldı. Sağlık hizmetleri ve temizlik çalışmaları gibi birçok alanda özel düzenlemeler yapıldı. Başkan Ertaş, tatil süresince vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için tüm detayların düşünüldüğünü belirtti.

Mezarlıklara ulaşım kolaylığı

Bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretleri, akraba ziyaretleri gibi bayram geleneklerinin kesintisiz devam edebilmesi için Edremit merkez başta olmak üzere Akçay, Güre ve Altınoluk'ta mezarlıklara ücretsiz servis konuldu. Başkan Ertaş, bu düzenlemelerle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını hedeflediklerini kaydetti.

Çevre temizliği ve atık yönetimi

Edremit Belediyesi, bayram boyunca çevre temizliği ve atık yönetimine de özel önem verecek. Kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların düzenli ve hijyenik bir şekilde toplanması için ekiplerin görev başında olacağını açıklayan Başkan Ertaş, çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara da duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Bayramın barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Ertaş, kurallara uyulmasının ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesinin önemini vurguladı, tüm Edremit halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.