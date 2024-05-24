Edremit Belediyesi, LGS'ye hazırlanan öğrencilere online destek programı sunuyor

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için online destek programı hazırladı.

Edremit Belediyesi, uzman psikolog Ferda Sayın'ın rehberliğinde, öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmalarına ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olacak ücretsiz online destek programı düzenliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen programda, Uzman Psikolog Ferda Sayın, interaktif ortamda gençlere, sınav öncesi stresle başa çıkma yöntemlerini anlatıyor.

Öğrencilere başarılar dileyen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yaklaşan sınav öğrencilerin stres düzeyini artırmış olabilir. Bu destek programıyla onların yanında olmak ve sınav öncesi desteğimizi sunmak istiyoruz" dedi.

Programa katılmak isteyen gençler, Edremit Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kayıt yaptırarak bu hizmetten yararlanabiliyor.