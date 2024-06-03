Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, semt pazarlarından iş yerlerine kadar geniş bir alanda, titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Semt pazarlarında tezgah mesafelerinin ve etiketlerin kontrollerini gerçekleştiren ekipler, ölçü kontrol noktalarına yerleştirilen terazilerle vatandaşların aldıkları ürünlerin, doğru tartılıp tartılmadığını kontrol etmelerine yardımcı oluyor.

Pazar denetimlerinin yanı sıra, iş yerlerinde ruhsat kontrolleri de sıkı bir şekilde yapılıyor. İş yeri sahiplerinin gerekli belgeleri tam ve doğru şekilde bulundurması sağlanırken, kaldırım işgalinin olmaması için çalışmalar devam ediyor.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, kıyı kesimlerindeki işletmelerin şezlong ve şemsiye düzenlemeleri de zabıta ekiplerinin denetiminden geçiyor. Plajların düzenli ve temiz tutulması, vatandaşların yaz sezonunu huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli önlemler alınıyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentlilerin huzur ve güveni için 7/24 çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Belediye yetkilileri, vatandaşların her türlü sorun ve şikayetlerini zabıta ekiplerine iletebileceklerini ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.