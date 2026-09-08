Edremit\'in kurtuluşunun 104\'üncü yılında Sarıkız Tepesi\'nde bayrak yenileme töreni yapıldı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılında Kazdağları'nın bin 726 metre rakımlı Sarıkız Tepesi'ne bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüşün ardından zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Sarıkız Türbesi'nde bulunan yıpranmış Türk bayrağı ise törenle yenilenerek yeniden göndere çekildi.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinden Kazdağları'nın zirvesinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşü, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yöresel kıyafetleriyle kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları ve Atatürk posteri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaklaşık 100 kişilik grup Sarıkız Tepesi'ne ulaştı.

SARIKIZ ZİRVESİ'NDE BAYRAK YENİLENDİ

Kazdağları'nın bin 726 metre yüksekliğindeki Sarıkız Tepesi'nde, Sarıkız Türbesi'nde bulunan Türk bayrağı yenilendi. Törende Kıbrıs Gazisi Ali Çakır, yeni Türk bayrağını öperek Asya Özer isimli gence teslim etti. Özer'in bayrağı Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine vermesinin ardından Türk bayrağı, zabıta görevlisi tarafından zirvedeki direğe çekildi. Bayrağın yenilenmesi sırasında katılımcılar büyük bir gurur ve duygu yaşarken, zirvede saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Başkan Ertaş, Edremit'in kurtuluşunun 104'üncü yılını Kazdağları'nın zirvesinde kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Edremit'imizin kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm bileşenlerimizle, muhtarlarımızla, odalarımızla, meclis üyelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla Kazdağları'nın zirvesindeyiz. Bayrağımızı ve Atatürk posterimizi açarak bu anlamlı günü kutluyoruz. Edremit tarihimizde ilk kez böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bayrak yürüyüşümüzü ve zirvedeki bayrak törenimizi bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale getirmek istiyoruz."

"BAYRAĞIMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR"

Edremit'in kurtuluşunun yalnızca bir tarih değil, bağımsızlık ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu dile getiren Ertaş, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün Sarıkız Zirvesi'nde dalgalandırdığımız Türk bayrağı, bağımsızlığımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgesidir. Bu bayrağı zirvemizde yenileyerek gelecek nesillere de anlamlı bir emanet bırakıyoruz" diye konuştu.

Ertaş, yürüyüşe katılan vatandaşlara, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, belediye meclis üyelerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti.