Kuzey Ege'de, yıllık 3 milyonun üzerinde gecelemeyle iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Balıkesir'deki Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek.
Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 145 kilometre sahil bandına sahip körfezdeki tesisler, genellikle iç turizme yönelik hizmet veriyor.
Kazdağları'nın bol oksijenli havasıyla ilgi gören Edremit Körfezi, 30 bini aşkın yatak kapasitesi ve yaklaşık 130 bin ikinci konutla (yazlık) kış mevsiminde termal tesisleri, yaz aylarında deniziyle tatilcileri ağırlıyor.
İdari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlayan otel, motel ve pansiyonlar, misafirlerini ağırlamaya başladı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla turizm işletmelerindeki doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.
Ergün, 9 günlük tatilin erken açıklanmasının bölgedeki otellerde hem hazırlıkların hızlanmasına hem de sezonun erken başlamasında etken olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz bayrama hazır. Doluluk oranlarının yüzde 80'lere, 90'lara ulaştığını görüyoruz." dedi.
Ulaşımdaki yoğunluğa değinen Ergün, Edremit Körfezi'ne yapılan otobüs ve uçak seferlerinin dolu olduğunu hatta ilave seferler konulduğunu ifade etti.
Tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını tavsiye eden Ergün, "Konaklama rezervasyonlarını yaptırmalarını, kendi araçlarıyla gelmeyecek olanların mutlaka ulaşım konusunu önceden planlamalarını öneriyoruz. Yine bölgemize gelirken, hava durumu gayet güzel gözüküyor. Erken bir deniz sezonu başlayabilir. Ona göre hazırlıklı gelmelerini ve kültür turlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
"Çok özel bir bölge"
Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesisin işletmecisi Hasan Demiraslan da muhteşem doğasıyla Kazdağları'na her zaman olduğu gibi bu bayram tatilinde de ilginin yoğun olduğunu anlattı.
Bayram dolayısıyla günler öncesinden odalarının tamamının rezerve edildiğini bildiren Demiraslan, "Kazdağları 1774 metre yüksekliğinde muhteşem doğasıyla, muhteşem oksijeniyle çok özel bir nokta. İstanbul'a konum olarak yakın. Termal sularıyla, doğasıyla, kültürel turizmiyle çok özel bir bölgeyiz. Otelimize gelen misafirlerimizle aktiviteler yapıyoruz. Kazdağları'na götürüp kekik topluyoruz, zeytin kırıyoruz, yöresel yemeklerimizi beraber yapıyoruz, keşkek dövüyoruz. Gelen misafirlerimizle tabii sıra dışı bir tatil yaşatıyoruz." diye konuştu.
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Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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