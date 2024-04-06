Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek

Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek

Balıkesir'deki Edremit Körfezi, yıllık 3 milyonun üzerinde gecelemeyle iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olup, Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlayan otel, motel ve pansiyonlar misafirlerini ağırlamaya başladı. Bölgedeki turizm işletmelerindeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, ulaşımdaki yoğunluk nedeniyle otobüs ve uçak seferlerine ilave seferler konuldu. Tatilcilerin rezervasyon yaptırmaları ve ulaşım konusunu önceden planlamaları öneriliyor. Edremit Körfezi, Kazdağları'nın oksijenli havası ve sahip olduğu doğal güzelliklerle öne çıkan bir bölge olup, tatilcilerine kültürel turlar ve çeşitli aktiviteler sunmaktadır.

06.04.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Ege'de, yıllık 3 milyonun üzerinde gecelemeyle iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Balıkesir'deki Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre, Akçay, Küçükkuyu gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu, 145 kilometre sahil bandına sahip körfezdeki tesisler, genellikle iç turizme yönelik hizmet veriyor.

Kazdağları'nın bol oksijenli havasıyla ilgi gören Edremit Körfezi, 30 bini aşkın yatak kapasitesi ve yaklaşık 130 bin ikinci konutla (yazlık) kış mevsiminde termal tesisleri, yaz aylarında deniziyle tatilcileri ağırlıyor.

İdari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlayan otel, motel ve pansiyonlar, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla turizm işletmelerindeki doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.

Ergün, 9 günlük tatilin erken açıklanmasının bölgedeki otellerde hem hazırlıkların hızlanmasına hem de sezonun erken başlamasında etken olduğuna dikkati çekerek, "İşletmelerimiz bayrama hazır. Doluluk oranlarının yüzde 80'lere, 90'lara ulaştığını görüyoruz." dedi.

Ulaşımdaki yoğunluğa değinen Ergün, Edremit Körfezi'ne yapılan otobüs ve uçak seferlerinin dolu olduğunu hatta ilave seferler konulduğunu ifade etti.

Tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını tavsiye eden Ergün, "Konaklama rezervasyonlarını yaptırmalarını, kendi araçlarıyla gelmeyecek olanların mutlaka ulaşım konusunu önceden planlamalarını öneriyoruz. Yine bölgemize gelirken, hava durumu gayet güzel gözüküyor. Erken bir deniz sezonu başlayabilir. Ona göre hazırlıklı gelmelerini ve kültür turlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Çok özel bir bölge"

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesisin işletmecisi Hasan Demiraslan da muhteşem doğasıyla Kazdağları'na her zaman olduğu gibi bu bayram tatilinde de ilginin yoğun olduğunu anlattı.

Bayram dolayısıyla günler öncesinden odalarının tamamının rezerve edildiğini bildiren Demiraslan, "Kazdağları 1774 metre yüksekliğinde muhteşem doğasıyla, muhteşem oksijeniyle çok özel bir nokta. İstanbul'a konum olarak yakın. Termal sularıyla, doğasıyla, kültürel turizmiyle çok özel bir bölgeyiz. Otelimize gelen misafirlerimizle aktiviteler yapıyoruz. Kazdağları'na götürüp kekik topluyoruz, zeytin kırıyoruz, yöresel yemeklerimizi beraber yapıyoruz, keşkek dövüyoruz. Gelen misafirlerimizle tabii sıra dışı bir tatil yaşatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Tatil, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor
    10:29 Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

  • Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk
    10:27 Ramazan Bayramı Tatili Nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

    Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

  • İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
    10:25 İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz

    31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.


09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 10:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Körfezi, Ramazan Bayramı tatilini hareketli geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement