Edremit'te 1 Mayıs'ta Birlik ve Dayanışma Mesajı

01.05.2026 16:03  Güncelleme: 16:50
(BALIKESİR) - Edremit'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla coşku içinde kutlandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediye işçileriyle birlikte hizmet binası önünde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Vergi Dairesi önünde bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işçiler ve vatandaşlar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de yürüyüşte yer aldı.

Baraj Caddesi'nden başlayan kortej, Azerbaycan Bulvarı üzerinden Şehit Hamdibey Meydanı'na kadar sloganlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde ilerledi. Yürüyüş boyunca emek, dayanışma ve adalet vurgusu ön plana çıktı. Meydanda sona eren yürüyüşün ardından DİSK/Genel-İş Sendikası Baş Temsilcisi Öğüt Çelik, KESK Temsilcisi Bahadır Yıldırım ve Birleşik Kamu-İş Temsilcisi İsmail Hasar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda emek, adalet, demokrasi, eşitlik ve örgütlenme vurgusu öne çıkarken, çalışanların haklarına yönelik talepler dile getirildi.

Emeğin ve alın terinin her zaman yanında olduklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İşçilerimizin haklarını her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Dayanışmayı büyüterek, alanlarda ve meydanlarda omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Program, sanatçıların sahne alarak katılımcılara müzik dinletisi sunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

