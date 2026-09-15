Edremit'te 13 derslikli okul törenle açıldı, 251 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Edremit'te 13 derslikli okul törenle açıldı, 251 öğrenci ders başı yaptı

Edremit\'te 13 derslikli okul törenle açıldı, 251 öğrenci ders başı yaptı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ferhatoğlu Grup tarafından 2 katlı ve 13 derslikli yaptırılan Avcılar Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulu, 2026-2027 eğitim-öğretim sezonunun ilk gününde törenle açıldı. Okulda laboratuvar, atölye ve dersliklerde 251 öğrenci eğitim görüyor.

BALIKESİR (AA) — Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ferhatoğlu Grup tarafından 2 katlı ve 13 derslikli olarak yaptırılan Avcılar Zehra Ferhatoğlu İlk ve Ortaokulu, 2026-2027 eğitim-öğretim sezonunun ilk gününde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Kırsal Avcılar Mahallesi'nde hayata geçirilen 3 katlı okulun açılış törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Dr. Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire müdürleri, Ferhatoğlu ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan hayırsever iş insanı Agah Ferhatoğlu, annesi Zehra Ferhatoğlu adına okul yaptırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara, geleceğimize yani çocuklarımıza sarf etmenin mutluluğuyla buradayım. Ülkenin geleceğine yapılacak en büyük, en köklü kalıcı yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Okulumuz geniş bir bölgeye hitap ediyor; dağ ve deniz manzarasını aynı anda gören modern bir yuvada yetişecek evlatlarımızın vatana ve millete hayırlı bireyler olması en büyük kazancımızdır" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, devletin imkanları ve hayırseverlerin gönüllü katkılarıyla Balıkesir'deki okulların fiziki altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü vurgulayarak, fedakar öğretmenler ve idareciler eşliğinde yetişecek nesillerin ülkenin geleceğini aydınlatacağını söyledi.

Milletvekili İsmail Ok da devlet-millet iş birliğiyle kazandırılan okulda Zehra Ferhatoğlu adının yıldızlar gibi parlamaya devam edeceğini ifade etti.

Vali Ustaoğlu: "1928'den bu yana eğitime öncülük ediyor"

Vali İsmail Ustaoğlu ise 1928 yılında Avcılar İlkokulu olarak eğitim vermeye başlayan köklü geçmişin, yeni modern bina ile daha da güçlendiğini belirtti.

Okulda laboratuvarlar, atölyeler ve dersliklerle birlikte 251 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Ustaoğlu, uygulamaya konulan Çoklu Yabancı Dil Eğitim Programı sayesinde öğrencilerin bilgiye daha doğrudan ulaşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi ve yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te 13 derslikli okul törenle açıldı, 251 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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