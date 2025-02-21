Edremit'te Geleneksel Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği Başladı

Güncel

(BALIKESİR)- Edremit'te düzenlenen geleneksel "Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği", zeytin işçilerinin kortej yürüyüşü ile başladı. İki gün sürecek şenlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bugün imece ruhunu yaşatıyoruz ve hasadın bereketini coşkuyla kutluyoruz. Ben de zeytin üreticiliği yaptım, Edremit'in zeytini bizim için her şeydir" dedi.

Edremit'te, 21-22 Şubat günlerinde düzenlenen geleneksel "Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği" başladı. Meci Şenliği'ne CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan, ilçe protokol üyeleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, STK'lar, zeytin üreticileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş konuşma yaptı.

"Edremit'in zeytini bizim için her şeydir"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir şenliği değil, bir kültürü, bir mirası, bir emeği kutluyoruz. Toprağın bereketinin, zeytinin kutsallığının, emeğin alın terinin buluştuğu meci şenliğindeyiz. Bugün imece ruhunu yaşatıyoruz ve hasadın bereketini coşkuyla kutluyoruz. Ben de zeytin üreticiliği yaptım, Edremit'in zeytini bizim için her şeydir. Kazdağları'nda kök salan ölmez ağaçtır. Bu vesile ile toprağa alın teri döken Edremit'in zeytin üreticilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şenliğin ilk etkinliği yöresel zeytinyağlı yemek yarışmasıyla başladı. Meydandaki programın ardından Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılan resim sergisi ile devam etti. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde ise tarım ürünlerinin sergilendiği ve zeytin üreticilerinin açtığı stantlar ziyaret edildi. Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi de halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Geleneksel keşkek yemeği dövüldü. Daha sonra zeytinyağı tadımı yapılırken, zeytin sabunu yapımı da anlatıldı.

Zeytin ve zeytinyağı üreticiliğine dair Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde yapılan panellerle ilk gün programı sona erdi.