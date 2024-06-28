Edremit'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda düzensiz göçmenleri yakaladı. Operasyonda, suç geliri olduğu belirlenen miktarda para ve 2 kamyonet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

28.06.2024 14:43
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu belirlenen 20 bin 195 lira ve 400 dolar ile 2 kamyonete el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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