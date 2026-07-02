Edremit'te Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

02.07.2026 10:35  Güncelleme: 11:58
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Edremit’te düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün boyu devam eden program kapsamında hem resmi törenler gerçekleştirildi hem de deniz sporları ve geleneksel yarışmalarla bayram coşkusu yaşandı.

(BALIKESİR) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Edremit'te düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün boyu devam eden program kapsamında hem resmi törenler gerçekleştirildi hem de deniz sporları ve geleneksel yarışmalarla bayram coşkusu yaşandı.

Edremit'te Kabotaj Bayramı kutlamaları sabahın saatlerinde Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk Anıtı'na Liman Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Liman Başkanı Musa Uykur, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Resmi törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 19. Komando Tugay Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akcan, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri Altınoluk'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemiyle denize açılarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve şehit denizciler anısına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

GÜRE'DE KABOTAJ BAYRAMI COŞKUSU

Kutlamalar, akşam saatlerinde Güre Sahili'nde devam etti. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa Başkan Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda halk oyunları gösterileri sahnelendi. Ardından yüzme yarışları, yumurta yarışı ve geleneksel yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında 50 metre küçükler erkekler serbest stil, 50 metre küçükler kadınlar serbest stil, 100 metre yetişkin erkekler serbest stil ve 100 metre yetişkin kadınlar serbest stil yarışları düzenlenirken, yarışmalar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle geleneksel yağlı direk ve yumurta yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Ertaş, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin ve bağımsızlığının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"DENİZLERİMİZDEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN 100 YILLIK GURURUNU YAŞIYORUZ"

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını Güre Sahil Limanı'nda büyük bir coşku ve katılımla kutladık. Denizlerimize sahip çıkan geçmişimizin mirasını, bugün aynı heyecanı paylaşan hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güldük, yarıştık, alkışladık; Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını dayanışma ve birlik ruhuyla kutladık. Yüzme yarışlarından geleneksel yağlı direk ve yumurta yarışmasına kadar gün boyunca denizle iç içe, heyecanı ve neşeyi hep birlikte paylaştık. Dereceye giren tüm sporcularımızı ve yarışmalara katılan herkesi kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkese ve bu güzel coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Denizlerimizdeki bağımsızlığımızın 100 yıllık gururunu yaşatmaya, deniz kültürümüzü ve bu güzel birlikteliği gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz."

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımı ve büyük bir coşku içerisinde tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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