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Edremit'te Koruma Altındaki Kuş Türlerine El Konuldu - Son Dakika
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Edremit'te Koruma Altındaki Kuş Türlerine El Konuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan denetimde, koruma altındaki 4 saka ve 4 florya kuşu ele geçirildi. Kuşlar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı. İki kişiye ise toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Edremit\'te Koruma Altındaki Kuş Türlerine El Konuldu
11.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri ile Edremit Jandarma Komutanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, koruma altındaki türlerden olan 8 kuşa el konuldu.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuşlar doğal yaşam alanına salındı.

Ayrıca, koruma altındaki kuşları bulunduran 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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