Edremit'te Orman Yangını Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın ormana sıçradı, müdahale devam ediyor.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
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