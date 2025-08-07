Edremit\'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Güre Mahallesi kırsalındaki örtü alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söndürüldü.
