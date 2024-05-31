Edremit'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Edremit'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.İ (25), M.B (27) ve SS (24) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

31.05.2024 13:58
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde, uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, dün tespit edilen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajdaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki T.İ (25), M.B (27) ve SS (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Şevki MORALI/EDREMİT(Balıkesir),

Edremit\'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi: 3 Gözaltı - Son Dakika
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