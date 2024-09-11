Edremit\'te PKK Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli, havalimanında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.