Edremit'te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı
Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağan yağış sebebiyle birçok iş yeri sular altında kaldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 12.00 sıralarında başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çayiçi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı ve İtfaiye Meydanı sular altında kaldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bölgesindeki birçok işyerini su bastı.
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