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Edremit'te sahte içki operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Edremit'te sahte içki operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı. Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında, içki yapımında kullanılan 45 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki ve 4 litre viski aroması ele geçirildi. Şüpheli K.A.T'nin (56) sahte alkol imalatı ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili işlemler devam ediyor.

Edremit\'te sahte içki operasyonu: Bir zanlı gözaltına alındı
15.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:19
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında belirlenen iş yeri, ev ve araçta yapılan aramalarda içki yapımında kullanılan 45 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki ve 4 litre viski aroması ele geçirildi.

Sahte alkol imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.A.T'nin (56) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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