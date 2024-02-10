Edremit'te yapılan uygulamada 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te yapılan uygulamada 6 kişi yakalandı

Edremit\'te yapılan uygulamada 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı. Uygulamada 944 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 21 iş yeri denetlendi ve 75 araç kontrol edildi.

10.02.2024 09:51
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 ekip, 5 çevik kuvvet timi ile 52 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 202 personelin katıldığı uygulamada 944 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu kişilerden 6'sının arandığı belirlenerek haklarında işlem başlatıldı.

Uygulamada umuma açık 21 iş yeri de denetlendi, bunlardan biri hakkında eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.

Ayrıca, 75 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne toplam 64 bin 535 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: AA

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