Edremit'te Yasadışı Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Edremit'te Yasadışı Göçmen Operasyonu

Edremit'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

18.12.2024 16:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit'te operasyon gerçekleştirdi.

Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 1 zanlının yakalandığı operasyonda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 155 lira ve 400 avro ile otomobile el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisinin ise polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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