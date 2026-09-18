Edremit'te zabıta, kaldırımdaki tezgah ve tabelaları yaya geçişi için kaldırdı - Son Dakika
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Edremit'te zabıta, kaldırımdaki tezgah ve tabelaları yaya geçişi için kaldırdı

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Edremit\'te zabıta, kaldırımdaki tezgah ve tabelaları yaya geçişi için kaldırdı
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Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün ve tabelaları kaldırdı. Başkan Mehmet Ertaş, esnafı mağdur etmeden vatandaşların ortak kullanım alanlarının korunmasını gözettiklerini belirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurları kaldırdı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda kontroller yaptı.

Daha önce yapılan uyarıların ardından, işletmeler tarafından kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı açıklamada, denetimlerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Halkımızın ortak kullanımına ait yolların, kaldırımların, meydanların, parkların ve yeşil alanların herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi bizim için önemli. Esnafımızı mağdur etmeden, ancak vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının korunmasını gözeterek hareket ediyoruz."

Kaynak: AA
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