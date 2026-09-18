Edremit\'te zabıta, kaldırımdaki tezgah ve tabelaları yaya geçişi için kaldırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurları kaldırdı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda kontroller yaptı.

Daha önce yapılan uyarıların ardından, işletmeler tarafından kaldırımlara bırakılan ve yaya geçişini engelleyen tezgah, ürün, tabela ve benzeri unsurlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı açıklamada, denetimlerin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Halkımızın ortak kullanımına ait yolların, kaldırımların, meydanların, parkların ve yeşil alanların herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi bizim için önemli. Esnafımızı mağdur etmeden, ancak vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının korunmasını gözeterek hareket ediyoruz."