Edremit'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Edremit'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Edremit\'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Edremit'te zeytin bahçesinden 100 kg zeytin çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i serbest.

04.10.2024 11:17
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçelerden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde zeytin bahçelerinde teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, bazı kişilerin hareket halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma timi sevk edildi.

Kendilerine ait olmayan zeytin bahçesinden 100 kilogram zeytin topladıkları tespit edilen 3 zanlı, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 100 kilogram zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Edremit Körfezi'nde zeytin üretimi ve hasadının yapıldığı bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı devriye görevlerinin sıklaştırıldığı, bazı noktalarda komando timlerinin görevlendirildiği, insansız hava araçları ve teknik cihazlarla takip ve kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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