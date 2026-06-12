Edremitli Türk Halk Müziği Sanatçısı Diren Aydın, Türkiye Finallerinde

(BALIKESİR)- Edremitli Türk halk müziği sanatçısı Diren Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ses Yarışması'nda Marmara Bölge Birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

dremitli Türk halk müziği sanatçısı Diren Aydın, 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ses Yarışması'nda Marmara Bölge Birincisi oldu. İlk olarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen il finallerinde Balıkesir birincisi olan Aydın, 9 Haziran'da Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Marmara Bölge Finalleri'nde de birincilik elde etti. Bu sonuçla genç sanatçı, Türkiye finallerinde Balıkesir'i ve Marmara Bölgesi'ni temsil edecek.

"ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, genç sanatçıyı tebrik ederek kültür ve sanat alanında başarılı gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Başkan Ertaş, "Diren Aydın'ın elde ettiği başarılar hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Balıkesir il birinciliğinin ardından Marmara Bölge Birincisi olarak Türkiye finallerine yükselmesi, yeteneğinin ve emeğinin en güzel göstergesidir. Kültür ve sanatla büyüyen gençlerimiz, kentimizin ve ülkemizin geleceğine ışık tutuyor. Edremit Belediyesi olarak gençlerimizin sanat, spor ve eğitim alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmaya, kültür ve sanat çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye finallerinde ilimizi ve bölgemizi temsil edecek olan Diren evladımıza gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ERTAŞ'A TEŞEKKÜR

Türkiye finallerine katılacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Diren Aydın ise "Bu başarıda emeği olan aileme, hocalarıma ve bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türk halk müziğini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğim. Balıkesir'i ve Edremit'i Türkiye finallerinde en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Destekleri için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ertaş'a ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye finallerinin tarihi, ilerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.