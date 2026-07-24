Efeler Belediye Başkanı Yetişkin’den Aydın\'daki basın meslek örgütlerine ziyaret

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde Aydın Gazeteciler Cemiyeti ile Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla Aydın'daki basın meslek örgütlerini ziyaret eden Başkan Yetişkin, ilk olarak Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde ardından Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Yetişkin, gazetecilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Basının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Yetişkin, kamuoyunu bilgilendirmek adına fedakarca görev yapan tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.