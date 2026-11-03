Efeler Belediyesi 21 personelin kadro ünvanlarını Sayıştay denetimi sonrası düzeltiyor

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 2002 yılında 21 personelin kadro ünvanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemin Sayıştay denetimi doğrultusunda düzeltileceğini belirterek, "Personelimizi ilk giriş kadroları olan tekniker ve teknisyen kadrolarına geri alıyoruz. 25 yıl önce yapılmış bir işlemin düzeltilmesi yönünde karar aldık" dedi.

Başkan Yetişkin, Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen kadro atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yetişkin, söz konusu atamaların yaklaşık 25 yıl önce gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan işlemin Sayıştay denetimi doğrultusunda geçmişteki bir uygulamanın düzeltilmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Söz konusu atamaların dönemin Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarının izniyle gerçekleştirildiğini aktaran Yetişkin, daha sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu kadrolara atanabilmek için sınav şartı getirildiğini söyledi.

Atamaların yönetmelik değişikliğinden önce gerçekleştirilmesi nedeniyle sınav uygulamasının yapılamadığını ifade eden Yetişkin, "Biz de bu personelimizi ilk giriş kadroları olan tekniker ve teknisyen kadrolarına geri alıyoruz. İşlemi düzeltiyoruz. 25 yıl önce yapılmış bir işlemin düzeltilmesi yönünde bir karar aldık sadece" diye konuştu.

Konu, Efeler Belediye Meclisi'nde görüşülerek Hukuk Komisyonu'na havale edildi. İlgili düzenleme, komisyon üyelerinin tümünün uygun bulmasının ardından yeniden meclis gündemine gelerek oy birliğiyle karara bağlandı.