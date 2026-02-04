Efeler Belediyesi'nden Add Aydın Şubesi'ne Dernek Binası İçin Yer Tahsisi - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nden Add Aydın Şubesi'ne Dernek Binası İçin Yer Tahsisi

04.02.2026 09:09  Güncelleme: 10:22
Efeler Belediye Meclisi, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki taşınmazı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'ne dernek binası olarak tahsis etti. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, derneğin Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirtirken, ADD Aydın Şubesi Başkanı Nüket Akgönül, bu desteğin anlamını vurguladı. Bu karar, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin yıl dönümünde alındı.

(AYDIN) - Efeler Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki taşınmaz, dernek binası olarak kullanılmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'ne tahsis edildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geçen günlerde ADD Aydın Şubesi'ni ziyaret ederek, hem dayanışma mesajı vermiş hem de Atatürkçü kurum ve değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirmişti.

Ziyarette konuşan Yetişkin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Atatürk'ün Aydın'ımıza gelişinin yıl dönümünde böylesine bir karar almaktan mutluyuz. Son dönemde kamuoyuna yansıyan yer tartışmalarının ardından derneğimizin yaşadığı sıkıntıya Efeler Belediyesi olarak kalıcı bir çözüm bulmak istedik. Sorun değil çözüm üreten belediyecilik anlayışını önemsiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, bu ülkenin aydınlık geleceği için yıllardır emek veren çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşudur. Efeler Belediyesi olarak derneğimizin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir binayı tahsis etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen ilk belediye meclis toplantısında gündeme taşınan konu Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki dernek binası ADD'ye tahsis edildi.

ADD Aydın Şubesi Başkanı Nüket Akgönül, Yetişkin ve belediye meclisine teşekkür ederek, desteğin hem dernek üyeleri hem de Atatürkçü camia için son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. Akgönül, "Dernek binası tahsisine oy birliği ile onay verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişin 95'inci yıl dönümü. Kendisinin ilke ve devrimlerinin bekçisi olarak daima minnetle anacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Anıl Yetişkin, Köprülü, Efeler, Güncel, Aydın, Son Dakika

